Suusad risti: Elon Musk lahkus enda asutatud ühingust

«Tesla konkureerib OpenAIga samade töötajate pärast. Lisaks ma ei olnud nõus mõnede asjadega, mida meeskond teha tahtis. Seetõttu oli targem lahkuda,» kirjutas Musk Twitteris, lisades, et ta tahab keskenduda autotootja Tesla ja kosmosetehnoloogiafirma SpaceX juhtimisele, vahendab Bloomberg.

Mäletatavasti lahkus Musk MTÜ nõukogust juba aasta tagasi, kuid jäi endiselt ettevõtte juurde. Tegevusest miljardärist ettevõtjal tõenäoliselt puudu ei tule. Hiljuti tutvustas ta näiteks uut ulmelist maa-alust tunnelit, mis muudab autod kiirrongideks, et lahendada suurlinnade ummikuprobleemi.

Lisaks Muski lahkumiselel tuli OpenAI sel nädalal välja ka teatega, et nad on loonud algoritmi, mis suudab infokillukuste pealt toota autentsena näivaid valeuudiseid. Kuna tegu on ohtlikku programmiga, jätsid nad tarkvara enda teada.

Elon Musk ja ärikiirendi Y Combinator looja Sam Altman asutasid OpenAI 2015. aasta lõpus. Mittetulundusliku ettevõtmise eesmärk on arendadada tehisintellekti nii, et see oleks kasulik kogu inimkonnale, mitte lihtsalt raha teenimiseks kitsale grupile.