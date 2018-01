Soome aasta perefirma teenib Eestis kõva kahjumit

Väärika ajalooga Soome perefirmasse Broman Group kuuluv Motoneti kauplustekett tuli Eesti turule 2016. aasta aprillis, mil avas Lasnamäel Tähesaju teel esimese kaupluse. Poes müüakse auto- ja mootorrataste varuosasid, tööriistu, paadi- ja kalastustarbeid ja muid kaupu.

Soomes on Motonetil üle 30 kaupluse. Keti omanikfirma Broman Group on seal kõva tegija, teenides möödunud majandusaastal 333,2 miljoni eurose käibe juures 30 miljonit kasumit. Töötajaid on 1360. Muuhulgas valiti nad mullu, põhjanaabrite 100. sünnipäeval, aasta perefirmaks.

Kui aga vaadata grupi Eesti haru, Motonet OÜ tulemusi, siis need nii rõõmustavad ei ole. Esimese aasta käive tuli 1,5 miljonit eurot ja kahjum 1,2 miljonit eurot. Juba toona märkis aastaaruannet kontrollinud audiitor, et firma omakapital on miljoniga miinuses. Eksisteerib oluline ebakindlus ettevõtte tegevuse jätkumise osas, hoiatas ta.

2017. aastal õnnestus käivet kasvatada 3,7 miljoni euroni, kuid kahjum tuli endiselt korralik – 600 000 eurot. Aasta alguses süstis Soome emafirma Eesti tütresse 1,5 miljonit eurot lisaraha, et ettevõtet pinnal hoida. Ettevõtte juhatus tunnistas aruandes, et ettevõtte käivitamine on nõudnud suuri kulutusi.

Esimene lapsuke väljaspool Soomet

Küsides Motoneti Eesti haru juhi Tomi Ranta käest, kuidas neil Eestis läheb, vastas mees optimistlikult, et aina tõusvas joones. Huvi kasvab ja kliente käib aina rohkem. Samas ta ütles, et firma käivitamine on pakkunud väljakutseid. Kahjumisse suhtus mees rahulikult. «See on meie emafirma eelarves olemas. See ei ole mingisugune üllatus,» selgitas ta.

Motoneti Lasnamäe kaupluse juhataja asetäitja Paavo Lauri aga tunnistas, et algus on tõepoolest raske olnud. Ette on tulnud tagasilööke. «Lasnamäe magalarajooni kaupluse tegemine tundus alguses natuke kummaline,» möönis Lauri. Samas läheb firmal viimasel ajal üha paremini, rõõmustas ta.

Nii Ranta kui Lauri rõhutasid, et põhiline aur on kulunud Motoneti brändi tutvustamise peale. «See tuntuse saavutamine on üks suur ponnistus. Kui Soomes tunnevad meid kõik, siis Eestis mitte,» selgitas Ranta. Ta palus arvestada ka sellega, et Lasnamäe kauplus on Broman Groupi esimene pood väljaspool kodumaad.

Ranta jätkas, et kui emafirma Soomes teenib mitukümmend miljonit eurot plussi, siis Eesti paarimiljoniline kahjum ei ole nende jaoks eriline mure. «Grupp katab meie kahjumi. Emafirmal etteheiteid ei ole,» ütles Ranta.

Kui Motonet 2015. aasta lõpus Eesti plaane tutvustas, oli neil kindel soov jõuda 2017. aasta lõpuks ka teise kaupluseni. Sinna läheb Ranta sõnul veel aega, sel aastal seda tõenäoliselt ei juhtu. «Me tahame leida hea koha ja kui leiame, siis teeme. Ootame aega ja võimalust.»

Millal Motonet kasumisse võiks jõuda? «Tulevikus. Ei julge öelda, et veel sel aastal,» vastas Ranta. Tema hinnangul sõltub see sellest, kui palju nad otsustavad turundusse raha suunata. «Reklaam ja marketing on pikaajaline investeering, mis kajastub ühe aasta aruandes, aga mõjutab meid positiivselt pikki aastaid,» avaldas Ranta lootust.