Laevajuhid protestivad: tegelikult meremehed ulmepalka ei saa!

«Eesti Laevajuhtide Liidu hinnangul on ebaõiglane võtta meremeeste töötasudest rääkides aluseks mõne väga spetsiifilise ametikoha kõrge töötasu ning jätta sellest mulje kui meremeeste tavapärasest töötasust,» märkis meediale saadetud teates Laevajuhtide Liidu juhatuse liige Tauri Roosipuu.

Eesti Laevajuhtide Liidu juhatuse esimehe Janno Laende sõnul kasutatakse meremeeste palkadest rääkides sageli üksikuid erandlikke näited, millest jääb mulje, et tegu on tavapäraste ja keskmiste palkadega. «Keskmine kapten ei teeni ealeski 15 000 eurot kuus, isegi mitte üksnes merel töötatud kuu töötasu arvestades. Selline töötasu tuleb kõne alla näiteks väga spetsiifilises offshore-sektoris. Pigem jääb kapteni keskmine töötasu umbes 6000 euro juurde ja sedagi üksnes merel olles. Aasta keskmise kuutasu saamiseks tuleb see summa jagada kahega, kuna sageli kodusoldud aja eest palka ei maksta,» lisas Laende.

«Enda ja oma kursusekaaslaste reaalsete kogemuste ja tööpakkumiste põhjal võin öelda, et kolmanda tüürimehe töötasu võib olla hetkel näiteks 3200-3500 dollarit üksnes merel oldud aja eest, see on umbes 3000 eurot. Jagades selle kahega, jääb järele 1500 eurot, millelt tuleb tasuda ka maksud. Arvestades meretöö raskust ja keerukust, ei saa seda kuidagi ülemäära suureks pidada,» illustreerib olukorda laevajuhtide liidu juhatuse liige Tauri Roosipuu.

Sageli makstakse meremeestele välja kogu palgafond, millelt tuleb tasuda erinevaid makse.

Laevajuhtide Liidu juhatuse liikmed rõhutavad veel, et meremeeste palkadest rääkides tuleb lisaks merel ja maal oldud aja suhtele arvestada veel muidki aspekte, näiteks valuutakurssi ja maksustamisnüansse. «Rahvusvaheliselt makstakse meremeestele sageli välja kogu palgafond, millelt tuleb olenevalt residentsusest ja muudest teguritest tasuda ka erinevaid makse,» märgitakse laevajuhtide teates. Mis juhtub, kui rahvusvahelisest ettevõttest raha saanud meremees otsustab saadud tulu mitte deklareerida ja kogu palgafondi endale jätta, laevajuhid ei täpsustanud.

Aasia turgudel firmasid nõustav ettevõtluskonsultant ja Mereakadeemias merendusettevõtete finantseerimist õpetav lektor Riina Palu ütles, et meremeeste palkadest rääkides tuleks täpsustada ka regiooni, millest jutt. «Osalesin novembris 2018 Hong Kongi merendusnädalal, kus sealse meretranspordi instituudi korraldatud seminaril Maritime Professionals in the Modern Era and Outlook rõhutati tööjõupuudust merenduses. Globaalsel turul on nii laevad kui palgad hoopis teised. Võibolla tunduvad meedias kõlanud palganumbrid suured meie lokaalsel turul,» kommenteeris Palu.

Globaalselt on puudu umbes neljandik laevaohvitsere, lihtmadruseid on pigem üle, hindas Riina Palu.