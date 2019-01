Eesti firmad mehitavad maailma meresid

«Laevakaptenid ei käi enam ammu kusagilt kõrtsist meremehi värbamas, see traditsiooniline laevade mehitamismudel suri välja pärast Teist maailmasõda. Tänapäeval on levinud kaks varianti: kas on laevaoperaatoril endal mehitusosakond või ostetakse mehitusteenus sisse,» kirjeldas meeskonna komplekteerimist Tauri Roosipuu Eesti Laevajuhtide Liidust.

Eesti mehituskontorid

Albacore Maritime on noor Eesti laevandusettevõte, millel on kontorid Tallinnas, Hispaanias ning sõsarettevõtte kaudu ka Mumbais ja Singapuris. Firma juhatuse liikme Peter Järvsoo sõnul on crewing rahvusvaheline teenus, mille konkurendid asuvad üle maailma. Suuremad mehitusteenuse turud on Filipiinid, India, Ukraina ning Venemaa.