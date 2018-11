Utilitase grupis töötab 263 inimest, kellest igaüks saab peagi oma elu suurima preemia: kui maksud maha arvutada jääb neile kätte 30 000 eurot. Kristjan Rahu rõhutas, et preemia saavad kõik inimesed, sõltumata nende ametikohast või staažist. Boonusega võivad arvestada ka koondatud inimesed ja mingil põhjusel haiguse või vigastusega töölt eemale jääjad. Kokku tähendab helde preemia Utilitasele 13 miljoni euro suurust «kulu».

Rahu selgitas, et nad ei näe seda kuluna, vaid see oli igati loogiline otsus, mida oleks tema sõnul teinud iga omanik. «Miks mitte seda oma inimestega jagada. See, et me täna siia kogunesime ja sellest räägime (Utilitase müügist-toim), on tänu nende inimeste tööle,» selgitas Rahu pärast pressikonverentsi.

Postimehe ajakirjaniku küsimuse peale, et kas oleks võimalik kohe tänasest Utilitasse tööle asuda, vastas Rahu muheledes, et nimekiri löödi lukku täna hommikul ja see pole enam võimalik. «Ainuke asi, mida ma ootan, on see, et töötajad veel homme tööle tuleks,» märkis Rahu, kes ise teenis soojafirma müügist umbes 280 miljonit eurot.

Võrdluseks, Eesti keskmine brutokuupalk oli tänavu teises kvartalis 1321 eurot ehk 15 852 eurot aastas. Pärast maksude tasumist jääb sellisel inimesel kätte 1105 eurot kuus ehk 13 260 eurot aastas.

Täna tuli suur uudis, et Austraalia investeerimisfond First State ostab 85 rpotsenti Eesti suurimast kaugküttefirmast, Kristjan Rahule kuuluvast Utilitasest. Veel poolteist kuud tagasi kinnitas Rahu Postimehele, et kontrollpakki nad käest ei anna.