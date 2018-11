Järgmine suurtehing: Austraalia fond ostab Eesti soojahiiglase

Vastavalt täna Tallinnas allkirjastatud lepingule omandas First State'i hallatav taristufond European Diversified Infrastructure Fund II (EDIF II) Utilitases 85-protsendilise osaluse. Kaugküttekontserni senised omanikud ja juhtkonna liikmed säilitavad ettevõttes kokku 15-protsendilise osaluse.

Utilitase nõukogu esimees, varem 87-protsendilist osalust hoidnud Kristjan Rahu ütles, et EDIF II on tunnustatud rahvusvaheline infrastruktuurifond, millel on mitmeid investeeringuid Lääne- ja Põhja-Euroopas ning ligipääs rahvusvahelistele kapitaliturgudele.

«Utilitas on fondi esimene investeering Balti riikides ning seni ainus suure rahvusvahelise infrastruktuurifondi investeering siin piirkonnas. Ootame EDIF II ja First State’i tiimiga pikaajalist koostööd. Meie eesmärk on tagada, et Utilitas püsiks rohelise energia arendajana esirinnas,» selgitas Rahu.

First State’i infrastruktuuriinvesteeringute valdkonna partner Niall Mills lisas, et neile kui pikaajalisele investorile on oluline Utilitase juhtiv positsioon kestliku ja töökindla kaugküttevõrgu operaatorina, erilise rõhuga taastuvenergia tootmisel. «Koostöös kaasaktsionäride, juhtkonna ja töötajatega hakkame ettevõtet edasi arendama,» märkis ta.

Utilitase kontserni kaugkütteettevõtete Utilitas Eesti AS ja Utilitas Tallinn AS ning koostootmisjaamade operaatori Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ juhtkondades muudatusi ei toimu.

Utilitase kontserni juhina jätkab Priit Koit ja nõukogu esimehena Kristjan Rahu. Nõukogu täiendatakse kahe uue liikmega, kelleks on First State’i direktor Gregor Kurth ja sõltumatu liikmena Andreas Greim, kes on Dalkia Internationali, Areva ja Électricité de France’i kogemusega kaugkütte- ja energiasektori ekspert.

Tehingut finantseeris rahvusvaheline pankade sündikaat, kuhu kuulusid Skandinaviska Enskilda Banken ja Crédit Agricole Corporate and Investment Bank garanteerijatena ning HSH Nordbank.

Utilitase omanikke nõustasid tehingus Superia Corporate Finance ning Advokaadibüroo Triniti. First State’i nõustasid DC Advisory ning Advokaadibüroo Cobalt.

Rahu paar kuud tagasi: kontrollpakki käest ei anna

Nagu öeldud, kirjutas Postimees juba oktoobri alguses, et Utilitas müüakse peagi välisinvestorile. Seda kinnitasid toona mitmed advokaadid, kes ülevõtmistehinguid nõustavad.

Utilitase suuromanik Rahu kummutas toona aga toona selle jutu kiiresti. Omal ajal prantslastelt Utilitase tagasi ostnud Rahu kinnitas, et kontrollpakki nad käest ei anna.

Siiski tunnistas suurettevõtja, et nende poole on viimase pooleteise aasta jooksul pöördunud paljud välismaa pangad ja fondid, kes tahaksid neid osta.

«Ilmselt on turusituatsioon selline, et meiesuguste infrastruktuuriettevõtete vastu tuntakse praegu väga suurt huvi,» pakkus suurettevõtja. Rahu tahtis aga rõhutada, et seni pole mitte ühtegi ametlikku oksjonit või müügiprotsessi alustatud.

«Ja kui me seda ka teeks, siis me räägiks vaid finantspartneri kaasamisest, mitte firma sajaprotsendilisest müügist. Utilitas on Eesti firma ja seda juhivad eestlased. Meie mõtetes pole kindlasti see, et me ettevõtte ära annaksime. See ei tule kõne allagi,» oli ta resoluutne.