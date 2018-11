Michali vastus Ossinovski süüdistustele: tähelepanuväärne, et SDE peatas hetkeks energeetika eelnõu

Ossinovski sõnul tõusid Eesti Energia esindajad keset arutelu püsti ja ütlesid, et otsus tuleb teha ettevõtte kasuks. «Kui täna õhtul ei anna valitsus kinnitust, et tulevikus saab puid Narvas ahju ajada, siis hommikul tulevad Eesti Energia audiitorid ning hindavad Auvere jaama 200 miljoni euro ulatuses alla, ning siis, kallid poliitikud, ei saa te enam dividende ja peate taas firma aktsiakapitali kasvatama,» kirjeldas Ossinovski.

Reformierakondlane Kristen Michal meenutas, et elektrituruseadus oli tõesti energeetikas suurte huvide põrkumiskoht. «Majandusvaldkonnas see ju ei üllata, peaaegu tavaline tööpäev. Mis siiski oli kaunis tähelepanuväärne, et SDE poolt peatas hetkeks energeetika eelnõu Jevgeni Ossinovski, ehk sotsiaalvaldkonna minister,» rääkis Michal.

Samuti tõdes ta, et arutelu juurde olid rahandusministeeriumi poolt kutsutud ka Eesti Energia esindajad, kuid Michali sõnul ei saa seda surveks pidada, kui kutsujaks oli nende üldkoosolek. «Erkki Raasukese nägu võis väljendada arutelu kuulates tema valulikke mõtteid, mis ilmselgelt polnud sel hetkel just sotsiaaldemokraatlikumad,» lisas ta.

Majandusvaldkonnas on tema sõnul huvide põrkumine paratamatu, kuid tähtis on tajuda, miks keegi mingit seisukohta esindab. «Puiduturu hinnamurest ja riskidest, sain aru miks ja mille pärast Jevgeni Ossinovski muretses ja astusime samme, et see risk maha võtta. Viimaste aegade kokkulangevusi Oleg Ossinovski sammudega see eelnev siiski ei põhjenda ega selgita,» lisas ta.