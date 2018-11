Eesti Energia: Ossinovski süüdistustega ei saa mitte kuidagi nõustuda

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juht Jevgeni Ossinovski rääkis, et Eesti Energia dikteerib seadusandlust ja tõi konkreetse näite, kuidas riigifirma sai Taavi Rõivase teise valitsuse ajal ähvardamise teel loa Narvas puitu põletada. Elektrituruseaduse teemal toimunud valitsuskabineti arutelul osalesid tema sõnul üllatuslikult ka Eesti Energia esindajad Hando Sutter ja Erkki Raasuke. Arutelu oli keevaline ning Ossinovski sõnul tõusid riigifirma esindajad keset arutelu püsti ja ütlesid, et otsus tuleb teha ettevõtte kasuks. «Kui täna õhtul ei anna valitsus kinnitust, et tulevikus saab puid Narvas ahju ajada, siis hommikul tulevad Eesti Energia audiitorid ning hindavad Auvere jaama 200 miljoni euro ulatuses alla, ning siis, kallid poliitikud, ei saa te enam dividende ja peate taas firma aktsiakapitali kasvatama,» kirjeldas Ossinovski.

Monika Viidul kommenteeris, et ettevõtte teada on tavaline praktika kutsuda erinevate valdkondade esindajaid valitsuse kabinetiistungile ning kutse selleks on alati tulnud valitsuse poolt. «Iga ettevõtte juhtkonna eesmärk on juhtida ettevõtet heaperemehelikult ning teavitada omanikku erinevatest riskidest ja kaalumisel olevate otsuste mõjust. See on mõistlik info jagamine,» ütles ta.