Ossinovski firma annab aru, miks nad Eesti Energia hiigeltehingu blokeerisid

Turgu valitsev seisund on suur vastutus ja Eesti Energia oleks pidanud arvestama, et konkurentsiameti otsust vaadatakse laiemalt, ütles Tuksam.

Skinest Energiat esindav Cobalt advokaadibüroo vandeadvokaadi Rauno Ligi sõnul vaidlustas Skinest tehingu, kuna sellega on otseselt rikutud ka nende õigusi.

Tema sõnul pidanuks konkurentsiamet hindama tehingu mõju kõikidele võimalikele turgudele: Eesti elektritootmise ja hulgimüügi turule, Eesti elektri jaemüügi turule, Eesti taastuvenergia turule, sealhulgas tuuleenergia turule ning Eestis tuuleparkide arendamise, ehitamise ja käitamise turule.

«Võttes arvesse, et kõikide eeltoodud turgude puhul viitab Euroopa Komisjoni praktika pigem riiklikule turule, on meile arusaamatu, kuidas konkurentsiamet on jätnud hindamata koondumise mõju eeltoodud turgudele või leidnud, et tehingul puudub mõju nendele turgudele,» ütles Ligi.

Ta tõi näiteks tuuleparkide arendamise, ehitamise ja käitamise turu, kus tehingujärgselt oleks Eesti Energia turuosa vähemalt 78 protsenti.

«Võttes arvesse, et konkurentsiseaduse alusel peaks konkurentsiamet eeldama konkurentsi olulist kahjustamist kui turuosad ületavat 40 protsenti, siis ei ole mõeldav, et tehingul puudub mõju turgudel toimivale konkurentsile,» märkis advokaat.

Taastuvenergia ning ka tuuleenergia turgu tuleks Skinest Energia avdokaadi sõnul kindlasti käsitleda eraldiseisvana. Nii taastuvenergia turul kui ka tuuleenergia turul tegutsevad eraldi ettevõtjad, kes on keskendunud ainult nendele turgudele. Nendega arvestamata jätmine on Ligi hinnangul konkurentsiameti poolne sõnum Eesti ühiskonnale, et neid ei huvita Eesti väikeettevõtjad, kes on keskendunud oma äritegevusel väikestele turgudele, ega ka Eesti tarbijad, kes nendel turgudel toimivast konkurentsist kasu saavad.

«Kokkuvõttes mõjutab vastav vaidlus kõiki väikeseid tootjaid Eesti tuuleenergeetikas ning laiemalt kõiki tarbijaid ja avalikkust, kelle huvides samuti on, et vastaval turul säiliks konkurents ja taastuvenergiatasud ei tõuseks. Praegune olukord on eriti murettekitav, võttes arvesse, et mõni nädal tagasi levis uudis, et Eesti tarbijate taskust juba planeeritakse järgmine aasta Eesti Energiale 143 miljoni euro suurust toetust, mis omakorda võimendab Eesti Energia ja Nelja Energia tehingu negatiivset mõju. Seega seondub käesoleva vaidlusega muuhulgas see, et kas tehing sai teoks ja just sellisel kujul, tänu Eesti riigi poolt antud ja antavale riigiabile,» rääkis advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat.

Skinest Energia AS-ile kuulub Pärnumaal Esiveres 12-megavatine tuulepark, mis tootis mullu ligi 25 000 megavatt-tundi elektrienergiat kogusummas 1,7 miljonit eurot, kogu realiseeritud energia müüdi bilansihalduri kaudu.

Esiveres asub muuhulgas ka Nelja Energia 8-megavatine tuulepark.

Skinest Energia omanikeks on võrdselt 37,5-protsendiliste osalustega Oleg Ossinovski ja Toonart Rääsk, 25 protsenti kuulub Pavel Prikhodkole.

Konkurentsiamet hindas koduturuna Eestit ja Soomet