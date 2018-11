Oleg Ossinovski kaebus peatas Eesti Energia hiiglasliku tehingu

Konkurentsiamet ei andnud heakskiitu kergekäeliselt

Monika ViidulEesti Energia kommunikatsioonijuht

Enefit Green viis tehingu lõpuni 6. novembril pärast koondumise loa saamist, omandades 100% Nelja Energia aktsiatest. Seega viidi koondumine lõpuni oluliselt enne Skinesti poolt kaebuse esitamist ja selle põhjal esialgse ja ajutise õiguskaitse rakendamist kohtu poolt. Kohus on andnud nii konkurentsiametile kui ka Enefit Greenile ja Nelja Energiale oma seisukohtade esitamiseks aega kuni 19. novembrini. Peale esitatud seisukohtadega tutvumist, otsustab kohus, kas võtta Skinesti kaebus menetlusse või mitte.

Konkurentsiamet on Enefit Greeni poolt Nelja Energia omandamist põhjalikult analüüsinud. Menetlus on kestnud viis kuud, mille jooksul on amet kogunud infot nii konkurentidelt, klientidelt kui turukorraldajatelt ning hinnanud tehingu mõju konkurentsiolukorrale. Eelnevat arvestades oleme kindlad, et konkurentsiameti meeskond ei ole koondumisele heakskiitu kergekäeliselt andnud. Loomulikult anname halduskohtule kõik vajalikud selgitused ning loodame, et otsused tehakse kiiresti.

Eesti on seadnud endale ambitsioonikad taastuvenergia eesmärgid, kus soovime taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia osakaaluga lõpptarbimisest jõuda 2030. aastaks 50%-ni. See on signaal kõigile arendajatele nii Eestis kui mujal, et oodatakse olemasolevaid ja uusi arendajaid projekte ellu viima. Riigipiire siin sektoris ei tunta. Paraku, nagu käesolev ja ka viimaste aastate jooksul tekkinud vaidlustused näitavad, on Eesti Energiaga konkureerivad taastuvenergia arendajad seisukohal, et Eesti Energial ei ole õigust taastuvenergiat arendada. See ei toeta kuidagi riikliku ambitsioonika eesmärgi saavutamist.

Taastuvenergia on samamoodi energia nagu muudest allikatest toodetud energia. Eesti Energia on taastuvatest energiaallikatest elektrienergiat tootnud juba 16 aastat. Omanik on seadnud Eesti Energiale selged ootused, mille baasilt on kinnitatud Eesti Energia strateegia. Juba aastaks 2022 soovib Eesti Energia kasvatada taastuvatest ja alternatiivsetest energiaallikatest toodetud elektri hulka 40%ni. See toetab ka Eesti pikaajaliste taastuvenergia eesmärkide saavutamist.