Sõnajalad otsustasid anda kaitseministeeriumile tavatu vastulöögi

«Kasutades uudset sünteesitud koormuste arvutusmetoodikat, on Eleon viimase aasta jooksul välja arendanud oma tuulikutüübile täiendava innovatiivse lahenduse, mis võimaldab tuuliku torni kõrgust projekteerida ilma astmeliste piiranguteta,» rääkis Eestimaist tuulikutehnoloogiat arendava Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg.

Tema kinnitusel viib nende pakutav uus lahendus tuulikud kooskõlla kaitseministeeriumi soovitud kõrgusnõuetega, mis on saanud üheks peamiseks tüliõunaks Sõnajalgade Ida-Virumaale rajatava Aidu tuulepargi osas. Nimelt ütleb kaitseministeerium, et ettevõtjad tahavad parki panna radarite vaateväljast tingitud kõrgusepiirangutest kõrgemad tuulikud.

Ka kaitseminister Jüri Luik on käesoleva aasta aprillis riigikogus arupärimisele vastates öelnud, et Aidu tuulepargi puhul on ainsaks probleemiks kaitseministeeriumi poolt lubatust suurema kõrgusega tuulikud.

Lahendab praegused probleemid

«Suurte, multimegavatt tuulikute üldlevinud probleemiks on torni omavõnkesagedused, mis ei tohi mingil juhul ühtida tuuliku tiiviku pöörlemisest tulenevate võngetega,» kirjeldas Sõnajalg tänast probleemi.

Selle vältimiseks kombineeritaksegi siis tuuliku torni pikkuse, gondli massi ja tiiviku pöörlemissagedused selliselt, et nende võnkesagedused ei ühtiks ega tekiks resonantsi.

Sellise tehnoloogia puuduseks on aga asjaolu, et sobilike kombinatsioone võimaldavad vaid vähesed torni pikkuse variandid, mis siiani on määratlenud ka konkreetsed tornipikkused. «Eleoni uudne leiutis võimaldab torni omavõnkesagedusi summutada, vältides seega resonantsvõngete tekkimise,» kinnitas Oleg Sõnajalg.

Kuigi tuulikutootja, kes otsustas lõpuks Aidu tuuleparki algse Taani tehnoloogia asemel panna Eesti päritolu Eleoni tuulikud, on ka rahvusvahelise ekspertiisi kaasabil tõetanud, et Eleoni tuulikute mõju kaitsevõime eelhoiatussüsteemidele on märkimisväärselt väiksem võrreldes esialgselt plaanitud Taani päritolu lahendusega, ei ole ministeerium rahul nende kõrgusega.

Sõnajala sõnul võimaldab aga uue tehnoloogia kasutusele võtmine nüüd ka tuulikute kõrgusparameetrid viia üks-üheselt vastavusse kaitseministeeriumi poolt aktsepteerituga elik tipukõrgusega 185 meetrit.

Ettevõtja teeb lisainvesteeringu

Ettevõtja märkis, et Eleon on seetõttu otsustanud investeerida täiendavat raha, et ka esimestel pooleliolevatel tuulikutel uut tehnoloogiat rakendada ja viia tuulikute kõrgusparameetrid täpselt vastavusse kaitseministeeriumi poolt heakskiidetuga.

«Sellega langeb kaitseministeeriumil ära väiksemgi alus väitmaks, et Aidu tuulepargi tuulikud ei vasta nende poolt antud loale ning kehtivatele planeeringutele,» leiab ettevõtja.

Sõnajalad on veendunud, et see võimaldab neil nüüd jätkata tuulepargi rajamist alale, mille sobivust on kinnitatud nii üleriigilises planeeringus kui ka kõigis alamates planeeringutes ning mis kõik on kaitseministeeriumi poolt kooskõlastatud. «Selle tulemusena rajame Ida-Virumaale kõrge lisandväärtusega töökohti ja elavdame Eesti majandust,» toonitas Oleg Sõnajalg.

Ka leiavad ettevõtjad, see võimaldab neil ellu viia ka valitsuse 2015. aastal vastuvõetud otsuse, mis kohustab neid kaheksa aasta jooksul rajama 30 tuulikuga Aidu tuulepark ja seab selleks vastavad hoonestusõigused riigimaale. 30 tuulikuga Aidu tuulepargi maksumus on 165 miljonit eurot.

Tuulikutootja on juba pöördunud ka kaitseministeeriumi poole, et uut lahendust esimesel võimalusel tutvustada ning on seejuures avatud igakülgseks koostööks.

Ministeerium süüdistab omavolitsemises

Kaks nädala tagasi kirjutas ERRi uudisteportaal, et kaitseministeerium süüdistab Sõnajalgu omavolilises tuulepargi ehitamises.

Kuigi ettevõtjatele Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv Aidu Tuulepark OÜ ei tohi Ida-Virumaale Aidusse rajatavat tuuleparki edasi ehitada enne, kui vaidlus ehituslubade üle on lahendatud, nähtub kaitseministeeriumi droonivideotest, et ehitustöö jätkub seal hoolimata juba saadud trahvidest.

Andres Sõnajalg ütles toona ERRile, et jutt, nagu jätkataks Aidus tuulepargi ehitamist, ei vasta tõele, kuna tuulikulabade ja tornide kohalevedamine ei ole ehitustegevus, vaid ladustamine.

Postimees kirjutas möödunud nädala neljapäeval, et Sõnajalgade kaitseks on välja astunud ka Lüganuse vald, kes tegi kirjaliku pöördumise peaminister Jüri Ratase poole sooviga, et too lõpetaks kaitseministeeriumi diktaadi ja lubaks vendadel Sõnajalgadel jätkata Aidu tuulepargi ehitamisega.