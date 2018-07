Haigekassa juht põhjendab kriitika alla sattunud uut nime: kuskilt tuleb ju alustada

Eilne uudis haigekassa nimevahetuse kohta tuli kui pauk luuavarrest. Kas uus nimi on kõige olulisem asi, millega haigekassa peab 2018. aasta suvel tegelema?

Kust otsast on see pauk luuavarrest. Kui minna ajas tagasi, siis nii haigekassa saamine tervisekassaks ja töötukassa nimetamine töökassaks on minu teadmist järgi kirjas juba 2014. aasta koalitsioonilepingus, sellest on räägitud juba 2012. aastal, aga kunagi pole olnud õige hetk. Haigekassale on juurde tulnud päris palju ülesandeid, alates kiirabist kuni aidsiennetuse ja viljakusravini.

Ma saan aru, et inimesi on ärritanud meelevaldselt võetud number (ümbernimetamisega kaasnevad kulud – toim), aga siin tuleb vahet teha, et haigekassas on kaks eraldi rahakotti – ravimiseks mõeldud raha ja tegevuskulud. Nimevahetust me teeme oma tegevuskuludest ja eelnõusse on kirjutatud maksimumsumma (200 000 eurot – toim).

Te ütlesite, et nime on vaja vahetada, sest haigekassa tegeleb ka tervise edendusega. Olgem ausad, haigekassa 1,3 miljardist enamik läheb haiguste raviks, edendust on ikka väga vähe.

Aga kusagilt tuleb alustada. Inimene saab palju ise ära teha oma tervise eest hoolitsemisel: kuidas ta toitub, liigub või vana teema – kui palju või vähe ta alkoholi tarbib. Mis sellest, et Lätis on (alkohol – toim) odavam, aga sinna ei pea sõitma.

Aga mis see haigekassasse puutub, ega teie ei hakka ennetusplakateid kleepima?

Ei, aga kui inimesed oma tervise eest hoolitsevad, siis raviraha kulub vähem. Ma ei räägi õnnetustest, kuigi ka neid saab ära hoida, kui autos turvavöö kinnitada, saab vaadata, kuhu istutakse, astutakse. Kui me räägime solidaarsusest, siis praegu on laialt levinud eksiarvamus, et tervishoid on tasuta. Tasuta asju ei ole. Inimesed ei adu seda, et tööandja maksab töötajate pealt sotsiaalmaksu, mille eest saab inimesi ravida. Kui meie nimi on tervisekassa, siis mina küll usun, et inimesed pööravad oma tervise hoidmisele rohkem tähelepanu, kui nad seda täna teevad.

Teie jutu peale mina küll ei suuda tädi Maalile selgeks teha, mis tema jaoks muutub paremaks, kui haigekassa nimi on tervisekassa. Kas teie suudate selle kolme lausega selgeks teha?

Kui inimesed jälgivad oma tervist, siis tervelt elatud aastate arv kasvab.

Isegi kui nimevahetuseks kuluv 200 000 eurot tuleb teie tegevuskuludest, siis kas haigekassal ei ole olulisemaid kohti, kuhu seda kulutada?

See 200 000 eurot on maksimaalne summa, ma olen enam kui kindel, et saame väiksema summaga nime vahetatud. Sinna sisse on arvestatud selliseid asju, mida me nagunii teeme. Me teeme igal aastal aruande ja ma arvan, et järgmisel aastal on seal uus logo peal. See on ka sinna summasse sisse arvestatud. Tegelikult oleks see kulu nagunii, sõltumata meie nimest.