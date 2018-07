Haigekassa töötaja asutas enne töölepingu lõppemist OÜ Tervisekassa

Teile kuulub osaühing Tervisekassa. Tahtsin küsida, millega see firma tegeleb?

See firma ei tegelegi millegagi.

Aga millega Te plaanisite tegelema hakata?

Need plaanid olid, aga mulle tehti teine pakkumine ja see (firma – toim) on riiulis.

Kas teise pakkumise tegi asutus, mis soovib seda nime endale saada?

Täitsa võimalik.

Kui suurest summast on juttu?

Rahast polegi juttu olnud.

Kas ma tean õigesti, et te ise oletegi haigekassas ametis?

Olen küll.

Miks tekkis Teil mai lõpus soov luua sellenimeline firma, kui 3. mail tegi haigekassa juht Rain Laane ettepaneku nimetada haigekassa ümber tervisekassaks?

Vaadake, tervisekassa nimi on läbi käinud juba 1995. aastal, aga tollel ajal oli pearõhk sellel, et taastada nö esimese Eesti vabariigi aegsed asutused koos nende nimetustega ja see nimi siis ei sobinud. Minu tööleping haigekassas on tähtajaline ja vahepeal oli seis, et mina ei jätka haigekassas. Aga siis tuleb ise endale hakata tööd ja leiba pakkuma.

Mida te kavatsesite tegema hakata?

Kõigepealt tuli mõte teha endale nö juriidiline keha. See nimi sobib ju igale asjale. Me oleme harjunud sellega, et see võiks olla kindlustus, aga tänavapühkimise teenuse osutamine annab on ka tervisele, kui see annab inimesele tööd, siis on ka tervis korras.

Te ütlesite, et Teile tehti haigekassast teine pakkumine. Kas Teie lepingut pikendati?

Lepingut ei ole veel alla kirjutatud, aga tõsiselt võetav jutuajamine on olnud ja natukene teises liinis organisatsiooni sees. Eks igas organisatsioonis on suuri muutusi, eriti sellel ajal, kui IT-vallas on suuri arenguid.

Kas Te saite teise pakkumise haigekassalt pärast Tervisekassa nimelise firma registreerimist?

Jah, tehti küll. Aga Tervisekassa loomisest ei teadnud ettepaneku tegijad veel mitte midagi.

Te lihtsalt annate selle nime haigekassale üle.

Jah.

Te olete aastakümneid olnud haigekassas tööl. Miks on oluline haigekassa nimi tervisekassaks muuta?

Nagu ma ütlesin – tervisekassa nimi käis läbi juba 1995. aastal ja 1991. aastal oli haigekassa nime tagasituleku aluseks paljuski koostöö sakslastega, nemad õpetasid meid. Aga üsna ruttu sai paljudele inimestele selgeks, et me ju kogume seda raha just nimelt selleks, et inimeste tervis säiliks või saaks tervist taastada. Ressursi kogumine käib tervise, mitte haiguse nimel. Selles mõttes on tervisekassa palju õigem nimi kui haigekassa, aga mõlemal on koht omas ajas.

Haigekassa maine ei ole tänavu väga hea. Kas praegu on õige hetk selle nimevahetusega välja tulla?

Aga mis selle nimevahetuse juures peaks olema halba?

Inimesi lihtsalt ärritab, et kulutatakse 200 000 eurot selleks, et büroodele uued sildid peale panna.