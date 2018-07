Logistikafirma tühjakskantimisega seotud Lauri Latt astus logistikaliidu troonilt tagasi

1994. aastal asutatud ELEA on Eesti ekspedeerijaid ja logistikateenuste pakkujaid ühendav mittetulundusühing, mille eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huve, vältida ebaausat konkurentsi ja aidata kaasa oma valdkonna õigusaktide väljatöötamisele ning sellealase info levikule.

Tuntud logistika- ja transpordifirmat Via3L Spedition OÜd tabas läinud nädalavahetusel šokk, kui nad avastasid, et endised juhatuse liikmed Lauri Latt ja Elmer Maas on firma sisuliselt tühjaks kantinud – läinud on autod, haagised, kontoritarbed ja töötajad. Endised juhatuse liikmed väidavad, et tegemist on valeinfoga.