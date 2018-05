Miljarditehasest oluliselt väiksem Kirjaneni tehas võib tulla Imaverre

«Tegemist ei ole tselluloositehasega ega ka Est-Fori konkurendiga, tegemist on uue tehnoloogia arendusprojektiga, mille õnnestumise tulemused sõltuvad paljuski alles aastate pärast,» toonitas Graanul Investi omanik Raul Kirjanen, jagades täiendavaid selgitusi möödunud reedese teate osas, et ettevõte asub koos USA tehnoloogiaettevõttega Sweetwater Energy'ga rajama Baltikumi uuel tehnoloogial põhinevat puidutöötlemistehast.

Kirjaneni sõnul on Sweetwateri tehnoloogia uudne ja oluliselt keskkonnasõbralikum, kasutades üle kümne korra vähem vett ja kemikaale. Selle protsessi tulemuseks ei ole tselluloos vaid suhkrud ja ligniin. «Protsess kasutab nn. ektstruuderit ehk kruvipressi, kõrge survega auru ja minimaalses mahus hapet,» kirjeldas puidutööstur.

Ka ütles ta, et tavalisest tselluloositehasest eristab nende poolt kasutusele võetavat tehnoloogiat see, et nad suudavad protsessis luua väärtusahelaid kõikidele puidu osadele ja seetõttu väärindada kogu puidu. «Protsessi käigus tekkivate biomaterjalitootmise algosade suhtes on rahvusvaheliselt tekkinud väga suur huvi erinevate väärtusahelate loomiseks,» ütles Kirjanen.

Kolmandana võimaldab nende poolt kasutusele võetav tehnoloogia neil paigaldada väikeseid lokaalseid tehaseid.

«Mis on oma keskkonnajalajälje ja puidutarbimise seisukohast samas suurusjärgus või isegi väiksemad kui meie tänased pelletitehased,» ütles puidutööstur.

Demotehas tegelikust tehasest kümme korda väiksem

Kuivõrd Kirjaneni rajatav tehase näol ei ole esialgu tegemist tööstusliku tehase, vaid demotehasega, on selle maht väga väike ja selle ülesandeks on katsetada puidule uute keskkonnasõbralike väärtusahelate loomist.

«Esimene demoüksus tuleb toormevajadusega alla 25 000 kuupmeetri puitu. Normaalmõõtmetes tehas on suurusjärgus kümme korda suurem, kuid samas siiski rohkem kui kümme korda väiksem kui Est-Fori plaanitav tselluloositehas,» kirjeldas Kirjanen.

Võrdlusena olgu siia juurde välja toodud, et Tartusse miljardilist tselluloositehast plaaniv Est-For on välja öelnud, et selle aastane toorme maht oleks 3,3 miljonit kuupmeetrit puitu ning tootmismaht oleks 750 000 tonni puitu.

Demotehase kasuks otsustas ettevõte esialgu just seetõttu, et tegemist on uue tehnoloogiaga, mida on Ameerika Ühendriikides väikeses skaalas edukalt katsetatud. «Oleme seal katsetanud ka meie enda Eesti puitu ja nende katsetuste ajal kohapeal viibinud. Tulemused olid paljulubavad ja eks seetõttu olemegi otsustanud järgmisesse faasi liikuda,» rääkis Kirjanen.

Küll aga toonitas ta ühtlasi, et innovatsioon võib õnnestuda või mitte ja see ongi risk, mida ettevõte võtab. «Meie lootus on see, et see õnnestub ja võimaldab meil jõuda täiesti uute väärtusahelateni. See peaks järgmise kolme-nelja aasta jooksul selgeks saama,» sõnas puidutööstur.

Ka toonitab Kirjanen, et hindab loodava tehase keskkonnamõju väikeseks. «Esimene demotehas on mahult nii väike, et ei nõua olulist veeressursi ja kasutame oma olemasolevat tehnoloogiat nii auru tootmiseks kui ka erinevate jäätmete utiliseerimiseks,» sõnas ettevõtja.

Näiteks hakatakse koostootmisjaamast üle jäävat vett uuesti kasutama. «Protsessi käigus tekkivaid gaase kasutame koostootmisjaamas põlemisgaasina jne,» kirjeldas ta.