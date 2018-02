Kirjanen: RMK kokkulepe tselluloositehasega mõjutab minu ettevõtlust

«Viiendik minu kriitikast on tingitud murest inimkonna tuleviku pärast, kaheksakümmend protsenti aga sellest, et see mõjutab meie ettevõtte majandustegevust,» ütles Kirjanen Postimehele.

Samal ajal nimetas Kirjanen mõttetuks investeeringut, mille edu nimel peab sõlmima eeliskokkuleppeid riigiga. «Ma ei pea mõistlikuks äriprojekti, mis tahab saada 15-aastast tarnekindlust, et ennast finantseerida,» sõnas Kirjanen.

Tema sõnul on ju jutt siiani olnud, et miljarditehas hakkab tootma suure lisandväärtusega tooteid ja peaks seega olema võimeline ostma puitu sellise hinnaga, et kõik konkurendid peavad taanduma. «Eilsest pressikonverentsist jäi justkui mulje, et see nii ei ole ja tegelikkuses on mitmes etapis vaja riigi abi.»