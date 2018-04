Uus maksusüsteem on toonud maksuameti infoliinile tuhandeid lisakõnesid

Ülejäänud kõnede põhimass on seotud eelkõige tulude deklareerimist puudutavate küsimustega, ütles maksuameti kommunikatsioonijuht Rainer Laurits. "Kirjade kohta meil info sarnases detailsuses puudub. Saame vaid öelda, et aasta esimese kahe kuuga laekus erakliendi ja üldinfo meilidele 6700 kirja," märkis Laurits.

Eelmisel aastal perioodil samal perioodil oli üldinfos teenindatuid 37396 ja erakliendi liinil 13876 helistajat ehk rohkem kui sel aastal esimese kolme kuuga. Toona oli helistajate arv tavapärasest suurem seoses madalapalgaliste toetusega.

Lauritsa selgitusel toimus seoses maksuvaba tuluga infoliinide koormuse tõus peamiselt eelmise aasta lõpus ära. "Perioodil oktoober kuni detsember oli umbes 7600 helistajat rohkem. Seega, kui eelmise aasta helistajad oleksid pöördunud meie poole selle aasta alguses, siis oleks kõnede arv siiski suurem olnud võrreldes eelmise aasta algusega, " ütles Laurits.

Seoses uue tulumaksusüsteemiga alates märtsi keskelt saadetud teavituste kohta on tulnud kõige rohkem pöördumisi konkreetsete tulude ja summadega seoses, kus uuritakse, mis on valesti läinud või kuidas edasi tuleks toimetada. "Eelkõige soovitakse meilt konkreetseid juhiseid, kui suures ulatuses ja kellele esitada maksuvaba tulu avaldus, kui on mitmest kohast pärinev tulu, “ märkis Laurits.

Maksuamet saadab inimestele kolme erinevat hoiatust:

• kui maksuvaba tulu on arvestatud rohkem kui ühest kohast (välja arvatud sotsiaalkindlustusametist saadud hüvitiste puhul);

• kui ühes kuus on arvestatud ettenähtust rohkem maksuvaba tulu (võimalik juhul, kui on kaks või enam väljamakse tegijat);

• kui aasta keskel on aastane maksuvaba tulu juba ära kasutatud.

Oluline on aga arvestada, et maksuamet teeb teavitusi vaid ametile teadaolevate andmete põhjal. See tähendab, et näiteks vara müügi või üüritulu kohta ametil andmed aasta kestel puuduvad ja neid ei saa teavituste saatmisel arvesse võtta. Maksuameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi selgitusle tähendab see, et kuigi palgatulu põhjal võib aasta jooksul olla kõik õigesti arvesse võetud, siis täiendavate tulude korral peab inimene siiski ise tähele panema, kas muud tulud võivad tema maksuvaba tulu arvestust muuta.

Teavitusi saadab amet ainult meiliga või SMS-iga, posti teel teavitusi ei saadeta.

Alates sellest aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme peamisesse gruppi. Kui aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus. Kui kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ja mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem on maksuvaba tulu. Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.