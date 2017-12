TULETAME MEELDE: kuidas ma uuest aastast oma tulu arvestan?

Olen lapsega kodus ja saan vanemahüvitist? Mida mina pean tegema?

Kui olete lapsehoolduspuhkusel ja saate vanemahüvitist, siis on see teie maksustatav tulu. Kui teie vanemahüvitis on kuni 1200 eurot kuus, siis on teil õigus maksuvabale tulule 500 eurot kuus. Kui teie vanemahüvitis on üle 1200 euro, siis kohaldub maksuvaba tulu vastavalt tulumaksuseadusele.

Kui olete maksuvaba tulu avalduse sotsiaalkindlustusametile esitanud ja teil muid sissetulekuid ei ole, siis sotsiaalkindlustusamet võtab õige maksuvaba tulu arvesse ja teil ei ole täiendavaid kohustusi.

Sotsiaalkindlustusameti makstavad riiklikud toetused (sh lapsetoetus, lapsehooldustoetus, sünnitoetus vm) on maksuvabad ja neid tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Maksuvabad toetused ei lähe isiku aastulu arvestusse ega mõjuta maksuvaba tulu suurust.

Saan töötukassalt toetust või töövõimetoetust.

Töötukassa makstav töövõimetoetus ja töötutoetus on maksuvabad toetused, mida tuludeklaratsioonis ei deklareerita. Töövõimetoetus ja töötutoetus ei lähe isiku aastatulu arvestusse ega mõjuta isiku maksuvaba tulu suurust.

NB! Siin on erinevus võrreldes sotsiaalkindlustusameti makstava töövõimetuspensioniga, mis on isiku maksustatav tulu ning mis läheb aastatulu arvestusse ja mõjutab maksuvaba tulu suurust.

Saan töötukassalt töötuskindlustushüvitisi.

Kui saate töötukassalt töötuskindlustuse hüvitisi, siis on see teie maksustatav tulu. Kui hüvitis on kuni 1200 eurot kuus, siis on teil õigus maksuvabale tulule 500 eurot kuus. Kui hüvitis on üle 1200 euro, siis kohaldub maksuvaba tulu vastavalt tulumaksuseadusele.

Kui olete maksuvaba tulu avalduse töötukassale esitanud ja teil muid sissetulekuid ei ole, siis töötukassa võtab õige maksuvaba tulu arvesse ja teil ei ole täiendavaid kohustusi.

Sain äriühingult dividende. Mis nüüd?

Kui saate aasta jooksul dividende, siis on see teie sissetulek, mis läheb aastatuluna arvesse. 2018. aastal läheb tuludeklaratsioonis aastatuluna arvesse teile laekunud dividendi summa ehk teile laekunud raha.

Samas kui olete saanud välismaalt dividende, millelt on välismaal tulumaks kinnipeetud või tasutud, siis läheb aastatuluna arvesse nii-öelda dividendide brutosumma ehk koos kinnipeetud või tasutud maksuga summa.

Sain ootamatu tulu aasta jooksul. Mida pean tegema?

Kui saate aasta jooksul nt kasu vara võõrandamisest (kinnisvara müügist, väärtpaberite müügist, kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali müügist vm), siis on see teie maksustatav tulu, mis mõjutab maksuvaba tulu suurust. Kui teate ette, et teenite aasta jooksul lisaks töötasule ja/või pensionile ka kasu vara võõrandamisest, siis on teil võimalus oma tööandjat või sotsiaalkindlustusametit, kellele olete maksuvaba tulu avalduse esitanud, teavitada, et te loobute maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või osaliselt.