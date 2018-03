Armin Karu: müün Olympicu, sest see on hea nii mulle kui ettevõttele

Karu ütles Postimehele, et on otsustanud Olympicu müüa kahel põhjusel. «Esmalt seetõttu, et see pakkumine on minu kui aktsiaomaniku vaatenurgast õiglane ja hea. Teine väga oluline põhjus on see, et see on hea Olympicule. Novalpina kapitaliseeritus ja visioon loovad kõik eeldused selleks, et ettevõte kasvaks kordades kiiremini kui siiani, » rääkis Karu.

Karu kinnitas, et tema ise on Olympicu kõige suurem fänn. «Olen otsustanud müüa ainult seeõttu, et ma usun sellest Olympicule kasu tõusvat,» ütles Karu.

Karu saab suuromanikuna OEG müügist ca 130 mln eurot. Edasistest plaanidest on Karu kinnitusel aga veel vara rääkida.

Odyssey Europe AS (OE AS) teatas täna börsile oma kavatsusest teha avalik vabatahtlik ülevõtmispakkumine 100 protsendi Olympic Entertainment Group AS aktsiate omandamiseks hinnaga 1,90 eurot aktsia kohta.

SEB Varahalduse juhatuse liige Sven Kunsing nentis ülevõtupakkumist kommenteerides, et infot on hetkel vähe ning ootaks kommentaare asjaosalistelt. «Tõmbaksin paralleeli Telekomi omaaegse ülevõtmisega Telia poolt. Telia tegi oma pakkumise keerulisel ajal ja maksis samas vähemalt korralikku preemiat viimaste kuude börsihinna suhtes. Ja sealjuures lõid väikeinvestorid korralikult lärmi ja ei olnud pakutuga rahul, » meenutas Kunsing.

Kunsing lisas, et OEG puhul näeme seda, et pakutav hind on enam-vähem sama, mis ta viimastel aastatel kogu aeg on olnud. «Ja ajad on nüüd teistsugused kui Telekomi ülevõtmise aegu, valuatsioonid on kõrged, valitseb optimism. Sellises valguses on antud pakkumine üsna keskpärane, » ütles Kunsing.

OE AS kavatseb teha vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigi Eestis registreeritud ja Nasdaq Tallinna börsil noteeritud hasartmängu- ja meelelahutusoperaatori Olympic Entertainment Group aktsiate omandamiseks. Ülevõtmispakkumine avalikustatakse eeldatavalt 4. aprillil 2018 ning selle järgi on OEG hinnanguliseks väärtuseks 288 miljonit eurot.