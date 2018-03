Olympic läheb müüki ja lahkub börsilt

Odyssey Europe AS, Novalpina Gruppi kuuluv äriühing, teatas kavatsusest teha vabatahtlik ülevõtmispakkumine Olympic Entertainment Group AS aktsiate omandamiseks hinnaga 1,90 eurot aktsia kohta, mis on 3,26 protsenti kõrgem kui OEG aktsiate viimase kuue kuu tehingute hindade kaalutud keskmine börsihind.

Armin Karu ütles pressiteate vahendusel tehingut kommenteerides, et olles alustanud 25 aastat tagasi Eestis väikese ettevõtmisena, oln ta uhke, et OEG-st on tänaseks kasvanud mastaapne ettevõte, millel on eeskujulik ärimudel ning tugev positsioon kuues Euroopa Liidu liikmesriigis. «Novalpina Capitali meeskonnal on märkimisväärne kogemus just taoliste investeeringute vallas, mis aitavad ettevõtetel laiendada oma tegevust nii geograafilises kui digitaalses mõttes. Nende visioon on muljetavaldav ja ma olen kindel, et neist saab OEG-le hea ja äri edasiviiv omanik. Suurima aktsionärina pean pakutud hinda õiglaseks ja soovitan aktsionäridel pakkumine vastu võtta, » ütles Karu.