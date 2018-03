Ihaldusväärne tööandja tõepoolest: Cleveron napsas endale ühe Omniva valdkonna juhi

Postimees kirjutas oma nädalataguses loos, et sel aastal esimest korda CV Keskuse Eesti ihaldusväärsemate tööandjate nimistusse jõudnud Cleveroni on niivõrd hinnatud tööandja, et inimesed on nõus igapäevaselt Viljandisse sõitma nii Otepäält kui Tartust.