Ihaldusväärne tööandja: inimesed sõidavad Viljandisse nii Otepäält kui Tartust

«Tootmises on küll kohalikud, aga muidu inimesed juba kolivad Viljandisse,» kirjeldab Cleveroni üks asutajatest, Arno Kütt pilti, mis iseloomustab Viljandi külje all tegutseva ettevõtte personali. Muist on neid töötajaid, kes tagasi koju tulevad, aga ka neid, kes puhtalt tööandja pärast Viljandi kasuks otsustavad. «Meil käivad inimesed Otepäält, Tartust sõidavad,» loetleb Kütt.

Cleveroni peakontor Viljandi külje all FOTO: ELMO RIIG/SAKALA

Oma töökuulutustes ütleb Cleveron, et ettevõttel on seitsmes käik sees. Küsimusele, mida see täpselt tähendab, märgib Kütt poolmuigamisi, et nad ongi harjunud asju teistmoodi tegema kui teised. «Iga kord ei peagi igale küsimusele vastust olema - igaüks võib ise mõelda, mida tahab,» märgib ta esiti.

Samas on selline teistmoodi lähenemine kasutusel ka Cleveroni personalipoliitikas, kus tööle soovijad peavad endast näiteks videotutvustuse tegema. «See on juba ajast ja arust, et paned mingisse tööportaali oma töökuulutuse üles - need ei tööta,» on Kütt veendunud. Ka pakub ettevõtte terve rida boonuseid, mida on vähestes Eesti ettevõtetes.

Lisaks ametlikule puhkusele - mis on 28 päeva -, on ettevõttes veel 2 lisapuhkust, mille jooksul töötajatel palk siiski jookseb. Nädal aega saad kevadel võtta, nädal aega sügisel - ja teha mis tahad, kirjeldab Kütt. Toitlustamine töö ajal on kõik ettevõtte poolt.

Kööginurk Cleveroni Viljandi külje all asuvas kontoris FOTO: ELMO RIIG/SAKALA

«Lõuna ajal tuuakse toit siia. Kõht läheb tühjaks, lähed võtad kappidest mingi vrapi või muud süüa,» kirjeldab Cleveroni omanik. Mittesuitsetajatele on tervisepreemia, 40 eurot iga kuu kätte. «Ja sporti toetame veel 40 euroga kuus,» lisab Kütt.

Seda, et Cleveron on atraktiivseks tööandjaks muutunud, näitab ka CV Keskuse jaanuari keskel avalikustatud uuring, kus ettevõte oli 20 Eesti ihaldusväärseima tööandja hulgas sel aastal esmakordselt.

Cleveroni pakiautomaadid pannakse kokku Viljandi külje all asuvas koostetehases. FOTO: ELMO RIIG/SAKALA