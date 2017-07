Tallinki aktsionär: väikeinvestor ootab ilusat pakkumist

«Mul on Tallinki aktsiad alles ja pole neid täna ka müüki pannud,» ütles Taube Postimehele, lisades, et eileõhtuse uudisega seoses on uued lootused tekkinud Tallinki suhtes. «Väikeaktsionäride jaoks on see pigem positiivne. See, mis täna börsil toimub, näitab ka seda,» rääkis Taube.

Tallinki aktsia rallib täna Tallinna börsil, mille põhjuseks on eileõhtune teade, et Tallink hakkab otsima uut suurinvestorit.

Taube sõnul loodavad aktsionärid väljaostupakkumisele, mis tavaliselt on mõningase preemiaga olemasolevale aktsiahinnale. «Praegune elevus börsil on tingitud ikka sellest, et ühel päeval tuleb ilus väljaostupakkumine,» lausus Taube.

Taube ütles, et ta ise pole otsustanud müüa ega ka juurde osta. «Mul tekitab selline peale-uudiseid-juurdeostmine tõrke, et ilmselt olen juba hiljaks jäänud, » nentis Taube. «Samas need, kes kiiresti reageerivad ja esimesel päeval juurde ostavad, võivad ka võita. Oleneb ka muidugi, kaua see eufooria kestab. Olgem ausad, et ega praegu midagi kindlat ju pole, peale selle lootuse.»

Taube nentis, et eks Tallinki aktsiaga on seni omad probleemid olnud. Ettevõte pole kasumlikkust käima saanud, pole selget plaani avalikustatud, kuidas kasumlikkust tõsta, märkis Taube.

«Aga ma olen pigem pikema vaatega need aktsiad ostnud ja ma igakuiselt ei mõtle ümber. Tallinki aktsia pole olnud kuldmune munev kana portfellis, aga ta pole olnud ka kahjumlik. Ettevõte teeb ju head ja vajalikku asja turul, tegemist on reaalselt äri ajava viisaka ettevõttega, » rääkis Taube.