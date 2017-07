Tallinki aktsia alustas suure hüppega

Laevafirma teatas eile pärast börsipäeva lõppu, et alustab protsessi laevanduskompaniile võimalike strateegiliste valikute leidmiseks, mis tähendab et Tallink on müügis.

Kahjuks pole teada, kes oma aktsiaid müümas on. Müüjaks võib olla Tallinki suurim aktsionär investeerimisfirma Infortar, Citigroupiga seotud erakapitalifondiga seotud ettevõtted Baltic Cruises Holding (BCH), Baltic Cruises Investment (BCI) ja Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (CVCI) või mõlemad.

Ükskõik millise variandi realiseerumise korral saab ühel omanikul olema ilmselt üle 50 protsendi Tallinki aktsiatest, mis tähendab, et ta peab tegema ülevõtmispakkumise kõikidele aktsionäridele.

Tallnkil on juuni lõpu seisuga 11 128 aktsionäri, kellest üle 10 000 kontoomaniku aktsiate väärtus jääb alla 10 000 euro.