Eesti Posti juhina alustas tööd Joona Saluveer

Eesti Posti missioon on teha e-ettevõtlus nii inimeste kui ettevõtete jaoks lihtsaks ning igapäevaseks, ütles Saluveer presiteate vahendusel. «See on osa Omniva 2020 strateegiast ning selle nimel me ka pingutame,» lisas ta.

«Ma soovin, et Omniva oleks inimeste keelel eelkõige oma toredate, uudsete ja mugavate lahenduste, abivalmis töötajate ja hea teeninduse ning mitte hilinenud pakkide pärast,» märkis ta.

Saluveer on töötanud alates 2012. aastast Eesti Posti Läti äriüksuse juhina ning aidanud üles ehitada ettevõtte Läti ja Leedu pakiautomaadivõrgustiku.

Enne Eesti Posti töötas ta Leedus erinevate Eesti ettevõtete, sealhulgas Prike ja Stokkeri juhina. Saluveeril on magistrikraad Tartu Ülikooli strateegilise ärijuhtimise erialalt ning bakalaureuse kraad Riia Stockholm School of Economicsist.

16. veebruaril valis AS-i Eesti Post nõukogu uueks juhatuse esimeheks Joona Saluveeri. Juhatuse esimehe leping sõlmitakse viieks aastaks. Konkurss AS-i Eesti Post juhatuse esimehe kohale oli välja kuulutatud seoses senise juhatuse esimehe Aavo Kärmase lepingu lõppemisega 30. aprillil 2017.