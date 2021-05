Kalevi Jahtklubi hooaja avamise videotseremoonia ajal tõsteti jahte vette

Jahtklubi kommodoor Kalev Vapper ütles, et klubi jaoks on algaval hooajal olulisemad sündmused kaks rahvusvahelist suurvõistlust, Folkbootide Gold Cup ja ORC maailmameistrivõistlused, ORC MM-regatile on registreerunud juba 133 jahti neljateistkümnest riigist. Vapper lisas, et sel aastal loodab klubi alustada ka uue klubihoone ehitust.