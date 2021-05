Lux Express suurendab maist väljumiste hulka kolmandiku võrra

Lux Expressi tegevjuhi Ingmar Roosi sõnul on busside keskmine täituvus praegu endiselt alla poole. «Sellest hoolimata suurendame väljumiste mahtu ennetavalt, et inimestel tekiks uuesti harjumus liikuda linnade vahel bussiga. Laiem valik väljumisi tagab reisijatele paindlikkuse, et neil saaksid reisida mugavalt ja neile parimal sobival ajal, mitte siis kui selleks on võimalus,» ütles Roos.