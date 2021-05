Paljud investorid räägivad, et jõudsid investeerimise juurde tänu kirjandusele, kas ka Teid inspireerisid raamatud?

Tõepoolest tuli minulgi idee investoriks hakata lugedes Roberti Kiyosaki raamatut «Rikas isa, vaene isa»: lisaks sellele, et teenida raha aktiivsest töö tegemisest, võib ka raha ise minu eest tööd teha, kui see on investeeritud. Raamatu lugemise hetkel, umbes 11 aastat tagasi, ei teadnud ma investeerimisest eriti palju.