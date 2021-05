Peeter Koppeli nädalakommentaar: tere tulemast tellimismajandusse

Tarbija seisukohast on aga selliste kuutasupõhiste teenuste risk see, et need muudavad meid mugavaks ning kaotame huvi pidevalt hinnavõrdlust teha. Pikemas perspektiivis võib selle tulemuseks olla interneti soodustatud konkurentsist tingitud hinnalanguse aeglustumine, kus tarbijale läheb mugavus märkamatult järjest kulukamaks.