EL süüdistab Apple'it ebaausas konkurentsis

Tegemist on ühe kõigi aegade suurima konkurentsikaebusega, mis on iPhone'i tootja vastu esitatud. Samal ajal seisab Apple silmitsi firmade vastuhakuga, kes soovivad vabaneda tema üleilmse veebipoe rangetest tingimustest ja tasudest. Samuti on USA, Venemaa, Suurbritannia ja Lõuna-Korea valitsused asunud maailma suurima kompanii tegevusruumi piirama.