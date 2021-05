Analüüs: kui palju maksab ühe Samsungi tipptelefoni tootmine?

Counterpoint Researchi kohaselt on S21 tootmine Samsungile 12 protsenti odavam kui S20. Väiksemad kulud tulevad peamiselt Samsungi otsusest võtta telefoni karbist välja kõrvaklapid ja laadimisadapter, aga ka Snapdragoni protsessori vahetamisest Exynose vastu.

Muidugi ei tähenda see, et Samsung paneb iga müüdud S21 telefoni pealt üle 400 euro taskusse. Tuleb arvestada, et telefoni tootmisele lisanduvad ka arendustöö, turustamise ja muud kulud.