Hiiumaa vald loodab kiire netiühenduse rajamisega varem alustada

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt saatis 7. aprillil avalikule konsultatsioonile Eesti lairiba arendamise plaani kuni 2030. aastani, mille eesmärk on kümnendi lõpuks varustada terve riik kättesaadava, ülikiire, kindla ja taskukohase internetiühendusega. Hiiumaa taotleb samas rohkem paindlikkust raha kasutamisel, mis lubaks ettevalmistustöödega kaugemale jõudnud maakondadel taristu kiiremini välja ehitada.

Tasuja sõnul on maakonnad tänaseks erinevas ettevalmistuse staadiumis. «Hiiumaa vald on teinud märkimisväärse eeltöö ning oleks valmis kogu saare järgmise aasta jooksul kiire internetiühendusega katma, kui rahastusmeetmed seda võimaldaks,» rääkis vallavanem.

«Meetme tingimused ei tohiks takistada taristu kiiremat välja ehitamist, kui selleks on tehtud eeltööd ja olemas võimekus,» viitas Tasuja asjaolule, et eelnõus on vahendid võrdsetes osades viie aasta peale jagatud – igas maakonnas saaks taristu välja ehitada viie aasta jooksul viies samamahulises etapis.