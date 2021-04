Kinnisvaraekspert: Airbnb korteri omanike seis on väga soodsaks pööranud

1Partner Kinnisvara konsultandi Helen Šanki sõnul on koroonakriisis pihta saanud turismisektoris tegutsevate Airbnb korterite omanike seis soodsaks muutunud, sest palju pindasid on kas pikaajalisele üürile antud või on tänu kinnisvarasektori buumile võimalik neile kiirelt ja hea hinnaga ostja leida.