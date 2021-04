Merenduse lühiuudised

Postimees kajastab Arktika ekspeditsiooni

MTÜ Thetis Ekspeditsioonid ja AS Postimees Grupp sõlmisid lepingu purjejahi Admiral ­Bellingshausen Arktika ekspeditsiooni ­kajastamiseks. MTÜ juhi Tiit Pruuli sõnul on ekspeditsiooni jaoks oluline, et inimesed, kes retke kodus jälgivad, saaksid teada, mis toimub, kus laev on, mida põnevat tehakse. Reisi kulgu ja elu laeval kajastatakse peale Postimehe veergude ka Kuku raadios, kust saab kord nädalas kuulda värskeid ­uudiseid pardal toimuvast. Olulisi ­sündmusi vahendatakse ka Kanal 2s. Retk toimub maist septembrini. PM