Toidukulleriga tellitakse enim burgereid

Bolt Food Eesti suunajuht Marek Poeli sõnul on koroonakriisi ajal huvi teenuse vastu oluliselt suurenenud ja samas tempos jätkatakse praegugi. «Näeme selgelt, et paljude kasutajate jaoks oleme mugavusteenusest välja kasvanud vajalikuks igapäevaseks abivahendiks toidulaua katmisel,» lisas ta.

Ettevõtte kulleriteenust kasutanud klientide lemmikroog on burger, kuid inimesed eelistavad üha enam ka tervislikumaid alternatiive ning taimetoitu - näiteks erinevaid salateid ja poke-kausse. «Üha enam kasvab kasutajate huvi eksootiliste maitsete ja maailmaköögi vastu, populaarseim eelistus on Korea ja Tai köök,» ütles Poel.

Bolt Food premeerib populaarsemaid restorane teist aastat: «Teeme koostööd väga paljude Eesti söögikohtadega, et pakkuda oma klientidele võimalikult laia valikut erinevatest maitsetest ja köökidest. Ainuüksi Tallinnas oleme selle aasta jooksul lisanud üle 250 restorani. Kahtlemata on meie partneritel olnud keeruline aasta ja tahame anda oma panuse, et neist parimad saaksid vääriliselt tunnustatud,» selgitas Poel.