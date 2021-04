Minikonverentsil «Üliõpilaselust ja -olust» jagavad praegused tudengid noortele oma kogemusi. Pärast otseülekande lõppu jätkub avatud uste päev töötubades ja siis on detailsemalt kõne all teemad nagu laeva juhtimine, mehhaanika, väikelaevaehitus, sadamatöö, veeteed ning ettevõtlus ja elamusmajandus. Samuti saab kaasa rääkida erialastel aruteludel, küsida küsimusi ja suhelda otse nii õppejõudude kui ka üliõpilastega. Töötoad on Worksup keskkonnas ja osalemiseks tuleb eraldi registreeruda.