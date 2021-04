Piletilevi juht: suveürituste pileteid rabatakse hoogsalt

«Ürituste korraldajad julgevad võtta suuremaid asju ette ning inimestes on tärganud lootus, et normaalsus taastub – nad on valmis taas pileteid ostma,» iseloomustas Piletilevi juhatuse esimees Sven Nuutmann.

Live Nationi Baltikumi juht Mart Eensalu kinnitas, et nemad näevad globaalselt paranemise märke. Eestis on nakatumisnumbrid olnud suured ning teinud inimesed ettevaatlikuks, kuid olukord paraneb ning kuu aja pärast peaks olema tema sõnul juba lihtne piiranguid vähendada, kui neid üldse enam tarvis on. «Juuni on üleminekukuu, kuid juulis ja augustis peaks olema väga reaalne suuremaid üritusi teha,» lausus Eensalu.

Lootust selleks annab vaktsineerimise üha laiem levik. Ning olukorras, kus juba kõikidel inimestel on võimalus end soovi korral vaktsineerida, ei ole piirangud enam põhjendatud.

Kuid selge on ka see, et normaalsuse juurde naasmine võtab aega, sest paljud suurriigid on pandeemiaga jätkuvalt tõsises hädas. Nuutmanni sõnutsi tulebki suurüritusi planeerida, sest kui seda täna ei tee, ei toimu ka järgmisel aastal midagi.

Plaanis on suured tuurid

Väljaspool Eestis on tagasi tantsumuusika festivalide teerajajad «Tomorrowland», «Electric Daisy Carnival» ja «Bonnaroo» ning paljud teised, kes eelmisel aastal ürituskorraldusest kõrvale pidid astuma.

Suuri maailma ja Euroopa tuure plaanivad ka tuntud popartistid, kelle seas näiteks Dua Lipa, Queen + Adam Lambert, Alicia Keys, Elton John, Andrea Bocelli, Genesis, Gary Barlow.

Suurtest nimedest erilist tähelepanu pälvib Nuutmanni sõnul The Weeknd - tema peagi algavale maailmatuurile on müüdud juba üle miljoni pileti. Suure huvi tõttu on müügis The Weekndi lisakontserdid Austraalias, Aasias, Vaikse ookeani piirkonnas, Lõuna-Ameerikas ja Mehhikos. Meile kõige lähemale jõuab artist Helsingisse 2022. aasta suvel.

The Weeknd. FOTO: Scanpix/AP

Ka Eestisse tuleb välisartiste

Nuutmanni sõnul ei pea ka meie sel aastal loobuma välismaistest esinejatest. Välismaiste tulijatena on sel suvel siia saabumas Procol Harum, nende kontserdile algab piletimüük 4. mail.

Eensalu sõnul sõltub suurte rahvusvaheliste esinejate puhul kõik kokkulepetest ning selleks suveks tõenäoliselt suuri tegijaid siia tuua ei saa. Tavapäraselt on esinemised teada kolmveerand aastat ette. Sel suvel pidi meilegi tulema Rammstein, kuid esinemine lükati edasi. Küsimus ei olnud selles, kas Eestis ei oleks saanud juulis üritust korraldada, vaid edasi lükati kogu mais algama pidanud tuur.

Eensalu tõi välja, et pandeemias tõsiselt kannatada saanud ürituskorraldajatel oleks suureks abiks, kui valitsus avaldaks prognoose, millal piirangud hakkavad kaduma. Meil on küll valgusfoorisüsteem, kuid Eensalu sõnul ei ole selge, kuidas erinevate värvidega piirangud vähenevad. Ta toob näiteks Suurbritannia, kus valitsus on kuupäevaliselt piirangute kaotamist prognoosinud. «Alati on võimalus, et midagi võib juhtuda, kuid mingi nägemus peaks olema,» lausus Eensalu.

Eesti suvetuurid populaarsed

Suur hulk Eesti artiste on suvetuuri juba müüki pannud ning iga päev lisandub kalendrisse uusi üritusi. Anne Veski, Tõnis Mägi, Ott Lepland, nublu, Kukerpillid, loetles Nuutmann.

Ott Lepland. Sõru Jazz 2020. FOTO: Rene Jakobson/Sven Tupits/Sõru Jazz

Uue kooslusena püsib Piletilevi müügitopis juba nädalaid Saara Pius koos Mait Malmsteni ja Toomas Uiboga.

Oodata on suvelavastuste buumi

Suurt buumi on oodata ka suvelavastuste puhul, sest tegijad on uute etendustega publiku ette jõudmist kaua oodanud.

Suvised etendused on hetkel kuum kaup ja kuna enamikke neist näeb vaid piiratud aja jooksul, tasub olla kiire. Sellele annab kinnitust ka nädalavahetuse fenomen, kus Margus Tabori lavastuse piletid müüdi välja vaid mõne päevaga.

Margus Tabor. FOTO: Konstantin Sednev / PM / Scanpix Baltics