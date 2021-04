Valitsus kiitis heaks järgmiste aastate riigi eelarvestrateegia

Peaminister Kaja Kallase sõnul on valitsus pidanud oluliseks koroonakriisi mõjusid majandusele ja inimestele leevendada ja leevendust toodi ka lisaeelarvega. Siiski on tegu ajutiste meetmetega ja Kallase sõnul ei ole üle jõu elamine riigi jaoks jätkusuutlik. «Samal ajal aitab majanduse tulevane taastamine tõsta riigieelarve tulusid. Selle tulemusena saab ja peab eelarvepuudujääk vähenema. Korrastatud riigirahandus suurendab meie vastupanuvõimet ka võimalike kriiside vastu tulevikus,» ütles ta.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul saab riigi rahandus paremasse toonusesse. «Ülejõu elamisest järk-järgult välja tulemine pole mitte ainult vastutustundlik käitumine - paremas korras riigirahandus vähendab tulevikus survet maksutõusudeks ja annab võimalusi avalike teenuste arendamiseks,» rääkis ta. Pentus-Rosimannuse sõnul võetakse igapäevased kulutused kontrolli alla, kuid teadus- ja arendustegevuse rahastamine on vähemalt protsent SKP-st.

Kulude katmiseks on planeeritud ka jooksvate kulude kokkuhoid kõigis valitsemisalades. Alates järgmisest aastast ulatub kokkuhoid 61 miljoni euroni aastas ning kärpekohad leidsid ministrid enda valitsemisalades 2019. aasta tegelike tööjõu- ja majandamiskulude alusel.

Järgmise aasta riigieelarve kulutuste maht on üle 13,8 miljardi euro, mida on viis protsenti rohkem kui eelmises eelarves.

Riigihalduse minister Jaak Aab lisas, et riigilt palka saavate kultuuritöötajate ja kõrgema kategooria treenerite palgafondi toetatakse kahe miljoni lisaeuroga, mis annab oma panuse kestvale järelkasvule Eesti kultuuri edasi kandmisel.

«Meie kõigi heaolu toetavad siseturvalisuse töötajad saavad samuti palgalisa kokku 7 miljoni euro ulatuses. Oluline on ka see, et inimesed saaksid liikuda, selleks läheb bussi-, rongi-, laeva-ja lennuliikluse toetuseks kokku 413 miljonit eurot nelja aasta jooksul. Toetame paremat elukeskkonda elamute rekonstrueerimise ning vanade majade lammutamise kaudu,» sõnas Aab.