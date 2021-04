Hotellide ja restoranide liit: riigi lubatud toetused viibivad

Eesti majutus- ja toitlustusettevõtted tasusid möödunud aastal 126 miljoni eurot erinevaid makse, sealhulgas ainuüksi tööjõumakse oli 88 miljonit eurot, teatas liit. Samas teeniti kahjumit suurusjärgus 44 miljonit eurot ja liit leiab, et riigi poolt lubatud toetused viibivad.

«Ei ole suur saladus, et 2020. aasta oli Eesti majutus- ja toitlustusäri jaoks ajaloo kõige kehvem. Selleks, et see mingilgi moel üle elada, on ettevõtjad oma varude, laenude ja mitmel juhtumil ka muude tulude arvelt hoidnud ettevõtteid elus, hoidnud töökohti ja maksnud nende pealt omakorda makse. Riik on määranud sektorile mõningaid abipakette, kuid reaalne olukord on selline, et tänaseks pole ettevõtete arvele veel ühtegi toetuse-eurot laekunud,» ütles Maidla.

EHRLi juht räägib, et jutt käib piirangute kompenseerimisest ja ettevõtjad pole rumalad ega ahned. Maidla nendib, et inimestel pole lihtsalt olnud võimalust oma tööd teha ja see perspektiiv ei tundu täna ka helge.

«Tahame eraldi üle rõhutada, et majutusasutus ei saa kliendile pakkuda täisväärtuslikku teenust, kui seal ei tööta toitlustust ja inimestelt on võetud igasugune põhjus reisida, seda ka siseriiklikult. Mai algusest avatavad terrassid on formaalne päikesekiir, sest teame Eesti oludes suurepäraselt, et enamiku jaoks ei ole sel mingit arvestatavat mõju,» ütles ta.