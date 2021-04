Kindlustushüvitise tagasinõue võib kõlada terminina keeruliselt, kuid tegelikult on sellel kergesti mõistetav põhimõte. Siht toob lihtsa näite:

«Oletame, et korteris uputab ning selle tagajärjel saab veekahjustusi ka sellest allpool olev korter. Alumise korteri omanikul on kodukindlustus ja ta esitab kindlustusele nõude kahjude hüvitamiseks. Kindlustus hindab tekkinud kahju rahalise suuruse ning maksab summa oma kliendile välja. Kuna süüdi on kahju tekkimises aga ülemise korruse naaber, esitab kindlustus tema vastu tagasinõude ja ta peab alumise korruse naabrile välja makstud summa kindlustusele tagasi maksma.»