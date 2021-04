Koroonaprobleemide lahendamisel on uusi tulemusi erakordselt kiiresti jagatud. Tavatult kiiresti varasemaga võrreldes. Phys.org osundab, et kiirendumise põhjuseks on ilmselt see, et sõltumatute teadlaste eelhinnagutest on loobutud ja neid on avaldatud eelrefereenguteta. Tavapärane usaldusväärsuse kontroll on asendnunud autorite endi vastutusega. Pandeemia probleemid nõuavad kiiret lahendamist ja sel juhul on kiire avaldamine möödapääsmatu.