Washingtoni politseilt raha nõudvad Vene häkkerid lekitasid hulga dokumente

Iga toimik on umbes sada lehekülge pikk ja nendele on märgitud «konfidentsiaalne», kirjutab NBC News.

Avaldatud dokumentide hulgas on inimeste isiklikud andmed, elukoha info, finantsandmed, varasem töökogemus ning ka valedetektori testi tulemused. Üks endine politseinik, kelle andmed tumeveebi riputati, kinnitas, et need on õiged.