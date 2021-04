Nordecon plaanib dividendi maksta 6 senti aktsia kohta

Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud seltsi aktsiaraamatusse 15. juuni arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev ehk ex-päev on 14. juuni. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende eelmise majandusaasta eest.