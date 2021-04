EfTen üllatas ka iseennast: kasvasid kasum ja käive

Covid-19 kiirenenud leviku ja kasvanud piirangute taustal on fondi tulemused 2021.aasta I kvartalis üle ootuste head,» kiitis EfTENi finantsjuht Mati Hein börsiteates. Kui koroona mõjusid poleks olnud, oleks olukord veelgi parem olnud, kinnitas ettevõtte juhtkond.

Esimeses kvartalis kasvas müügitulu 2,87 miljoni euroni, mida on 17% rohkem kui aasta varem. Kasum kerkis 1,4 miljonilt 1,8 miljonile eurole. Kasum aktsia kohta oli esimeses kvartalis 0,43 eurot.

Paremate näitude taga on ettevõtte sõnul läinud aastal tehtud uued investeeringud ja osalt ka vakantsuse vähenemine. Teisalt tuleb aktsionäridel arvestada, et EfTENil on osade üürnikega sõlmitud lisakokkuleppeid üürimaksete edasilükkamiseks kuni maikuuni. Viiendiku võrra kukkus Leedu Saules Miestase kaubanduskeskuse müügitulu, aga muus osas koroonakriis väga suurt mõju ettevõtte tulemustele ei avaldanud.