Viljandi kriisitoidupakkide tootja sai Funderbeami platvotmi kaudu paari tunniga 700 000 eurot

Tactical Solution OÜ asutaja ja tegevjuhi Sverre Puustusmaa sõnul investeerib ettevõte Funderbeamil kaasatud raha tootmisvõimekuse tõstmisesse. «Ekspordime oma tooteid peamiselt Saksamaale, Skandinaaviasse, Prantsusmaale ja Suurbritanniasse. Meie toidupakid on müügil ka Hongkongi ja Filipiinide kaubandusvõrgus ning töötame selle nimel, et laiendada müüki USA turule. Funderbeamil kaasatud eelarve investeerime tootmise digitaliseerimisse, müügi- ja turundustegevustesse ning laovaru suurendamisse, mis on suurtel turgudel tegutsemiseks vajalik. Aasta alguses kolisime oma Viljandi tootmise uutesse suurematesse ruumidesse, kuhu on plaanis rajada uus kiirem pakkeliin,» rääkis Puustusmaa.