GRAAFIKUD ⟩ ERIALi kadumine andis hoiu-laenuühistutele hoobi

Mäletatavasti teatas hoiustajatele kõrget intressi lubanud hoiu-laenuühistu ERIAL veebruaris, et on loobunud majandustegevuse loast ning muudab nimetuse tulundusühistuks. Samuti peab ERIAL loobuma finantsteenuste osutamise loast, sest ühistul on vaid üks juhatuse liige.