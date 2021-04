Oli aeg, kus peaaegu kõikide personaalarvutite oli väike kleeps kirjaga Intel Inside. Kleepsuke tähendas, et arvuti südameks ja mootoriks on Intelis projekteeritud ja valmistatud mikrokiibid. Paraku on see ajalugu ning Intel on minetanud pooljuhitööstuse turul oma liidrikoha, eriti seadmete puhul, mis nõuavad dünaamilisemaid protsesse, nagu video- ja mänguseadmed ning mobiiltelefonid.