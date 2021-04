Taavi Veskimägi: tulevikus on Eestis elektrit üle, mitte puudu

«​Eleringi suurim väljakutse on [praegu] Eesti ja kogu Balti riikide elektrisüsteemide liitmine, Mandri-Euroopa eraldamine Venemaa elektrisüsteemist. Seni on projekt kulgenud tõesti väga hästi,» sõnas Veskimägi. Kuna Euroopa Liidust saadi kogu raha, mida taheti, siis lubas Veskimägi, et projekti jaoks elektritarbijate rahakoti kallale ei minda. «Täiendavat võrgutasu tõusu see kaasa ei too, vastupidi,» lubas Eleringi juht.