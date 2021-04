Tallinn pikendab esimese haiguspäeva toetuse hüvitamist maikuu lõpuni

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linlaste huvi hüvitise vastu olnud üsna suur ning paljud linlased on ka küsinud, kas meedet pikendatakse. «Toetuse maksmise perioodi pikendamisega soovime piirata koroonaviiruse levikut ning soodustada linlaste kohest koju jäämist esmaste haigustunnuste ilmnemisel,» põhjendas Kõlvart ja lisas, et vaatamata nakatumiste arvu vähenemisele tuleks jätkuvalt ettevaatlik olla.