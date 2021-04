Omavalitsused: infovahetus töötute abivajaduse kohta on ebapiisav

«Meie ühine eesmärk on, et inimesed saaksid oma eluga võimalikult iseseisvalt hakkama ja vastutaksid oma perekonna toimetuleku eest. Üldjuhul jõuab omavalitsuseni info oma töötust inimesest siis, kui tullakse abi küsima ja saama. Loomulikult antakse abivajajale infot, mida ta peaks edasi tegema, et tööle saada ja selle eesmärgi saavutamiseks on kohalikud omavalitsused omalt poolt valmis pakkuma toetavaid teenuseid. Siinkohal näeme koostöövõimalust ka Töötukassaga. Tulevikus võiksime mõelda ka Töötukassa ja omavalitsuste pilootprojektide peale, kuidas praktilisemalt koostööd korraldada,» rääkis ELVL-i asedirektor Jan Trei.

«Aprilli alguses toimunud kohtumisel leppisime töötukassaga kokku et juhul, kui inimene annab töötukassale selleks nõusoleku, pöörduvad töötukassa juhtumikorraldajad meie poole. Koostöö on ka siiani hästi toiminud, kuid meie ühine eesmärk on astuda samm edasi, et ühiselt abistada just keerulisemate probleemidega inimesi,» rääkis Saue valla sotsiaalosakonna juhataja Marelle Erlenheim. Vallale kuuluvate eluruumide tööealistest üürnikest on 20 töötud toimetulekutoetuse saajad, just nemad on ka üks sihtgrupp, kelle abistamisel plaanib Saue vald tihedamat koostööd.